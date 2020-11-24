Левандовски ответил на вопрос о своём будущем в «Баварии»

Центрфорвард сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о своем будущем в немецком гранде.

«У меня действующее соглашение с клубом, поэтому я пока не думал о том, что будет дальше. Контракт рассчитан еще на довольно приличный срок. Я уверен, что продолжу оставаться в основе команды. У меня еще достаточно времени, чтобы обдумать свое будущее», - приводит слова 32-летнего бомбардира портал Goal.

Действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до лета 2023-го года.

В сезоне-2020/2021 Роберт провел семь поединков, записав на свой счет 11 голов и четыре результативные передачи.