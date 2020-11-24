Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Левандовски ответил на вопрос о своём будущем в «Баварии»

24 Ноября 2020, 08:43,

Global Look Press

Центрфорвард сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о своем будущем в немецком гранде.

«У меня действующее соглашение с клубом, поэтому я пока не думал о том, что будет дальше. Контракт рассчитан еще на довольно приличный срок. Я уверен, что продолжу оставаться в основе команды. У меня еще достаточно времени, чтобы обдумать свое будущее», - приводит слова 32-летнего бомбардира портал Goal.

Действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до лета 2023-го года.

В сезоне-2020/2021 Роберт провел семь поединков, записав на свой счет 11 голов и четыре результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Роберт Левандовски
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Привоз Тер Штегена: Симеоне впервые обыграл «Барселону» в Примере у руля «Атлетико»
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
​Черчесов: «Почему меня должны в отставку отправить? Я виноват, что 20 человек в команде не было?»
Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола