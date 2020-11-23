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«Боруссия» объявила о коронавирусе у Рейньера

23 Ноября 2020, 19:02,

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Футболист дортмундской «Боруссии» Рейньер сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба «шмелей». Игрок молодёжной сборной Бразилии на прошлой неделе играл против сверстников из Южной Кореи в Каире и не принимал участия в матче «Боруссии» против «Герты» на выходных.

Сообщается, что у 18-летнего футболиста болезнь протекает бессимптомно, он изолирован и на постоянной связи с медицинским департаментом клуба. Тест на коронавирус также сдали остальные футболисты и персонал, все анализы отрицательные.

Арендованный у «Реала» игрок провел 105 минут в семи официальных матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Рейньер
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