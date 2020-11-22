Флик – о будущем Боатенга: «Мы не можем просто так отпускать такого игрока»

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22 Ноября 2020, 18:37,
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик пообщался с прессой о будущем футболистов, которые могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.
«Алаба? Это великий человек и футболист. У него есть авторитет в команде, Алаба объединяет всех. Давиду предстоит взять на себя ответственность и решить, что для него важно в будущем.
Боатенг? Я не слышал того, что клуб не будет продлевать с ним контракт. Жером выступает за «Баварию» более девяти лет и дважды становился обладателем требла. Он является очень важным игроком. В прошлом сезоне он достиг уровня, в который никто не мог поверить ранее. Вы не можете просто так отпускать такого игрока», - цитирует Флика Bayern&German.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бавария, Давид Алаба, Жером Боатенг, Ханс-Дитер Флик