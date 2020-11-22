Флик – о будущем Боатенга: «Мы не можем просто так отпускать такого игрока»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик пообщался с прессой о будущем футболистов, которые могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.

«Алаба? Это великий человек и футболист. У него есть авторитет в команде, Алаба объединяет всех. Давиду предстоит взять на себя ответственность и решить, что для него важно в будущем.

Боатенг? Я не слышал того, что клуб не будет продлевать с ним контракт. Жером выступает за «Баварию» более девяти лет и дважды становился обладателем требла. Он является очень важным игроком. В прошлом сезоне он достиг уровня, в который никто не мог поверить ранее. Вы не можете просто так отпускать такого игрока», - цитирует Флика Bayern&German.