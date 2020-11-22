Холанн: «Мукоко – самый большой талант в мире»

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22 Ноября 2020, 11:44,
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Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн высказался по поводу Юссуфа Мукоко. Молодой нападающий заменил Холанна в субботней игре против «Герты» и стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги.
В чемпионате Германии можно играть с 16 лет. Мукоко вышел на футбольное поле в возрасте 16 лет и одного дня.
«Я думаю, что Мукоко сейчас является самым большим талантом в мире. Сыграть в шестнадцать лет и один день – это просто потрясающе. У него впереди большая карьера.
Сравнить его с самим собой? Мне уже больше двадцати, так что я уже старею», - сказал Холанн ESPN.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Юссуфа Мукоко