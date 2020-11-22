Холанн: «Мукоко – самый большой талант в мире»

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн высказался по поводу Юссуфа Мукоко. Молодой нападающий заменил Холанна в субботней игре против «Герты» и стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги.

В чемпионате Германии можно играть с 16 лет. Мукоко вышел на футбольное поле в возрасте 16 лет и одного дня.

«Я думаю, что Мукоко сейчас является самым большим талантом в мире. Сыграть в шестнадцать лет и один день – это просто потрясающе. У него впереди большая карьера.

Сравнить его с самим собой? Мне уже больше двадцати, так что я уже старею», - сказал Холанн ESPN.