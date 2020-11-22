​16-летний Мукоко из «Боруссии» вошёл в историю Бундеслиги

В пятницу нападающий «Боруссии» Юссуфа Мукоко отпраздновал своё 16-летие. На следующий день он дебютировал в Бундеслиге, заменив в концовке матча против «Герты» не кого-нибудь, а Эрлинга Холанна, оформившего к тому моменту «покер».

Мукоко вошёл в историю как самый молодой футболист в Бундеслиге – 16 лет и один день. Установить рекорд игроку «Боруссии» помогли изменения в правилах чемпионата, сделанные в этом году. Если раньше в Бундеслиге могли выступать игроки в возрасте от шестнадцати с половиной лет, то теперь планка была понижена до шестнадцати лет.

Побить рекорд Мукоко может тот игрок, который дебютирует в Бундеслиге в свой 16-й день рождения.