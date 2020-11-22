Холанн оформил «покер» и побил рекорд Бундеслиги

Эрлинг Холанн не пощадил «Герту», забив четыре гола берлинской команде в субботнем матче чемпионата Германии.

Холанн побил рекорд результативности Бундеслиги на отметке в 22 стартовых играх в турнире. Норвежский форвард «Боруссии» отметился 23 забитыми голами.

Предыдущий рекорд долгие годы удерживал Уве Зеелер, который в 22 своих первых играх в чемпионате Германии забил 21 раз.

Эрлинг Холанн перебрался в «Боруссию» прошлой зимой. Дортмундцы выиграли гонку за подписание талантливого норвежца у таких клубов, как «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».