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Холанн оформил «покер» и побил рекорд Бундеслиги

22 Ноября 2020, 00:24,

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Эрлинг Холанн не пощадил «Герту», забив четыре гола берлинской команде в субботнем матче чемпионата Германии.

Холанн побил рекорд результативности Бундеслиги на отметке в 22 стартовых играх в турнире. Норвежский форвард «Боруссии» отметился 23 забитыми голами.

Предыдущий рекорд долгие годы удерживал Уве Зеелер, который в 22 своих первых играх в чемпионате Германии забил 21 раз.

Эрлинг Холанн перебрался в «Боруссию» прошлой зимой. Дортмундцы выиграли гонку за подписание талантливого норвежца у таких клубов, как «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Уве Зеелер
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Комментарии (1)
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ARTUR
22 Ноября 2020, 00:31

Однако этот парень подорожал нереально , интересно как долго Дортмунд сможет его удерживать ))) удачи ему , конечно забивака он очень серьезный , у Криша и Ибрагимовича супер сильный соперник , голодный до голов .

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