Холанн оформил «покер» и побил рекорд Бундеслиги

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22 Ноября 2020, 00:24,
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Эрлинг Холанн не пощадил «Герту», забив четыре гола берлинской команде в субботнем матче чемпионата Германии.
Холанн побил рекорд результативности Бундеслиги на отметке в 22 стартовых играх в турнире. Норвежский форвард «Боруссии» отметился 23 забитыми голами.
Предыдущий рекорд долгие годы удерживал Уве Зеелер, который в 22 своих первых играх в чемпионате Германии забил 21 раз.
Эрлинг Холанн перебрался в «Боруссию» прошлой зимой. Дортмундцы выиграли гонку за подписание талантливого норвежца у таких клубов, как «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Боруссия Дортмунд, Эрлинг Холанн, Уве Зеелер
Однако этот парень подорожал нереально , интересно как долго Дортмунд сможет его удерживать ))) удачи ему , конечно забивака он очень серьезный , у Криша и Ибрагимовича супер сильный соперник , голодный до голов .