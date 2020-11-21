«Бавария» потеряла очки в матче с «Вердером», «Шальке» не побеждает 24 матча

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21 Ноября 2020, 19:31,
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В восьмом туре чемпионата Германии «Бавария» подарила преследователям шанс подобраться поближе, не сумев обыграть «Вердер» после международного перерыва. При этом, что по статистике, что по реально опасным моментам оба соперника были примерно равны. Как итог - 1:1.
С таким же счетом гладбахская «Боруссия» прервала победную серию в игре с «Аугсбургом». Поражение «Шальке» в матче с «Вольфсбургом» (0:2) - это 24-й матч «кобальтовых» без побед и вторая по продолжительности серия подобного рода в лиге. «Штуттгарт» на последней минуте помешал победить «Хоффенхайму» (3:3).
Протокол игры
|45' Эггештайн Максимилиан (0:1)
|(1:1) Коман Кингсли 62'
Нойер Мануэль • Павар Бенджамин • 15'Боатенг Жером • Алаба Давид • Эрнандес Люка 19' ( Горетцка Леон ( 19') • Мартинес Хави • Коман Кингсли 63' ( Чупо-Мотинг Эрик ( 63') • Мюллер Томас • Мусиала Джамал 63' ( Гнабри Серж ( 63') • Коста Дуглас 63' ( Сане Лерой ( 63') • Левандовски Роберт
Запасные: Ньянзу Танги • Рока Марк • Нюбель Александр • Ричардс Крис • Зиркзее Джошуа
Павленка Иржи • 90'Гросс Кристиан • Топрак Омер • Фридль Марко • Гебреселассие Теодор • Эггештайн Максимилиан • Мёхвальд Кевин 72' ( Мбом Жан-Мануэль ( 72') • Аугустинссон Людвиг • 43'Биттенкорт Леонардо 32' 66' ( Агу Феликс ( 66') • Рашица Милот 90' ( Чон Тахит ( 90') • Сарджент Джош
Запасные: Вольтемаде Ник • Юя Осако • Рикманн Юлиан • Мойсандер Никлас • Зельке Дейви • Капино Стефанос
21 ноября. Стадион "Аллианц Арена" (Мюнхен).
Протокол игры
|Боруссия М
|1:1
|Аугсбург
|(1:0) Нойхаус Флориан 5'
|89' Калиджиури Даниэль (1:1)
Зоммер Янн • Лайнер Штефан • Гинтер Маттиас • Эльведи Нико • Вендт Оскар • Крамер Кристоф • Нойхаус Флориан 90' ( Закария Денис ( 90') • Херрман Патрик 68' ( Лазаро Валентино ( 68') • Штиндль Ларс 79' ( Тюрам Маркус ( 79' ) • 90'Вольф Ханнес • Эмболо Брель
Запасные: Траоре Ибраима • Ланг Михаэль • Райтц Рокко • Бенеш Ласло • Зиппель Тобиас • Янчке Тони
Гикевич Рафал • Гумни Роберт 54' ( Фрамбергер Рафаэль ( 54' 62' ) • 68'Гоувелеув Джеффри • 65'Удуохаи Феликс • Иаго Лопес • Калиджиури Даниэль • Стробл Тобиас • Хедира Рани • 38'Варгас Рубен 82' ( Рихтер Марко ( 82') • Нидерлехнер Флориан 66' ( Грегорич Михаэль ( 66') • Финнбогасон Альфред 67' ( Хан Андре ( 67')
Запасные: Lukas Petkov • Коубек Томаш • Оксфорд Рис • Сухи Марек
21 ноября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
Протокол игры
|Шальке 04
|0:2
|Вольфсбург
|3' Вегхорст Ваут (0:1)
|24' Шлагер Ксавер (0:2)
Рённов Фредерик • Тиау Малик • Стамбули Бенжамен 46' ( Скрибски Стивен ( 46') • Настасич Матия • Людевиг Килиан • Маскарель Омар • Ощипка Бастиан • Арит Амин 39' ( Раман Бенито ( 39') • Сердар Суат 77' ( Кутуджу Ахмед ( 77') • Пасьенса Гонсало 77' ( Бенталеб Набиль ( 77') • Ют Марк
Запасные: Ферман Ральф • Ибишевич Ведад • Бурджеллаб Нассим • Кабак Озан • Боздоган Джан
Кастельс Коэн • Баку Ридле • Лакруа Максанс • Брукс Джон • Руссийон Жером • Арнольд Максимилиан • Шлагер Ксавер • 86'Брекало Йосип 80' ( Клаус Феликс ( 80') • Мехмеди Адмир 89' ( Филипп Максимилиан ( 89') • Штеффен Ренато 73' ( Виктор Жоао II ( 73') • Вегхорст Ваут 89' ( Бялек Бартош ( 89')
Запасные: Зирслебен Тим • Мбабу Кевин • Перван Павао • Отавио Пауло • Герардт Янник
21 ноября. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
Протокол игры
|27' Бэйли Леон (0:1)
|(1:1) Градецки Лукаш 47'
|88' Драгович Александр (1:2)
Ортега Штефан • Бруннер Седрик • Пипер Амос • Ван дер Хорн Майк • Лукоки Андерсон • Зойферт Нильс 80' ( Суку Себио ( 80') • Притль Мануэль • Доан Рицу • Хартель Марсель 89' ( Фогльзаммер Андреас ( 89') • Ябо Рейнольд 80' ( Кунце Фабиан ( 80') • Клос Фабиан 63' ( Шипплок Свен ( 63')
Запасные: Лаурсен Якоб-Баррет • Консбрух Джомейн • Нильссон Хоаким • Линнер Оскар • Де Медина Натан
Градецки Лукаш • Бендер Ларс 46' ( Вайзер Митчелл ( 46') • Бендер Свен 50' ( Драгович Александр ( 50' ) • 65'Та Джонатан • Синкгравен Дэйли • Вирц Флориан • Баумгартлингер Юлиан • Амири Надим 80' ( Демирбай Керем ( 80') • Бэйли Леон • Аларио Лукас 68' ( Шик Патрик ( 68') • Диаби Мусса 80' ( Беллараби Карим ( 80')
Запасные: Ломб Никлас • Едвай Тин • Венделл Боргес • Гриль Леннарт
21 ноября. Стадион "Шюко-Арена" (Билефельд).
Протокол игры
|Хоффенхайм
|3:3
|Штуттгарт
|(1:0) Баумгартнер Кристоф 16'
|18' Гонсалес Николас (1:1)
|27' Вамангитука Силла (1:2)
|(2:2) Сесеньон Райан 48'
|(3:2) Крамарич Андрей 71'
|90' Кемпф Марк-Оливер (3:3)
Бауманн Оливер • Пош Штефан • 78'Нордтвейт Ховард • Акпогума Кевин • Самассеку Диади • Бебу Ила • Гриллич Флориан 76' ( Гачинович Мийат ( 76') • Гайгер Деннис • 90'Сесеньон Райан • 5'Баумгартнер Кристоф 87' ( Клаусс Жоао ( 87') • Крамарич Андрей 90' ( Бейер Максимилиан ( 90')
Запасные: Адамс Касим • Йон Марко • Бренет Джошуа • Богард Мелайро • Пентке Филипп
Кобель Грегор • Штенцель Паскаль 75' ( Фёрстер Филипп ( 75') • Антон Вальдемар • Кемпф Марк-Оливер • 89'Кулибали Тангуй 59' ( Соса Борна ( 59') • Эндо Ватару • Мангаля Орель • Вамангитука Силла • Кастро Гонсало 30' 75' ( Клемент Филипп ( 75') • Дидави Даниэль 59' ( Климович Матео ( 59') • Гонсалес Николас 32' ( Калайджич Саша ( 32')
Запасные: Каразор Атакан • Каминьски Марцин • Чурлинов Дарко • Бредлов Фабиан
21 ноября. Стадион "Prezero Arena".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Бавария, Шальке 04, Вердер
Кошмар что сделали с Шальке 04.... Им надо команду из РПЛ подкинуть в спарринг, там точно выйграют)