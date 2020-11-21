«Бавария» потеряла очки в матче с «Вердером», «Шальке» не побеждает 24 матча

В восьмом туре чемпионата Германии «Бавария» подарила преследователям шанс подобраться поближе, не сумев обыграть «Вердер» после международного перерыва. При этом, что по статистике, что по реально опасным моментам оба соперника были примерно равны. Как итог - 1:1.

С таким же счетом гладбахская «Боруссия» прервала победную серию в игре с «Аугсбургом». Поражение «Шальке» в матче с «Вольфсбургом» (0:2) - это 24-й матч «кобальтовых» без побед и вторая по продолжительности серия подобного рода в лиге. «Штуттгарт» на последней минуте помешал победить «Хоффенхайму» (3:3).