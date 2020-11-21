​Эрнандес получил травму в 400-м матче Нойера за «Баварию»

В субботу Мануэль Нойер отмечает юбилей, проводя 400-й матч в футболке «Баварии» во всех турнирах. Мюнхенцы в рамках очередного тура Бундеслиги принимают бременский «Вердер».

Первый тайм был омрачён травмой Люки Эрнандеса. Футболист неудачно приземлился на газон и был заменён на Леона Горецку.

Следить за поединком между «Баварией» и «Вердером» можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Добавим, что Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с лета 2011 года после перехода из «Шальке». В предыдущих 399 играх за клуб Нойер пропустил 294 гола.