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​Эрнандес получил травму в 400-м матче Нойера за «Баварию»

21 Ноября 2020, 18:12,

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В субботу Мануэль Нойер отмечает юбилей, проводя 400-й матч в футболке «Баварии» во всех турнирах. Мюнхенцы в рамках очередного тура Бундеслиги принимают бременский «Вердер».

Первый тайм был омрачён травмой Люки Эрнандеса. Футболист неудачно приземлился на газон и был заменён на Леона Горецку.

Следить за поединком между «Баварией» и «Вердером» можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Добавим, что Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с лета 2011 года после перехода из «Шальке». В предыдущих 399 играх за клуб Нойер пропустил 294 гола.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Бавария, Мануэль Нойер, Люка Эрнандес
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Комментарии (1)
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ингерман
21 Ноября 2020, 18:27

ай 400-й мач у ноера а травму получил хернандес.. )))

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