Холанн признан лучшим молодым футболистом Европы

20-летний форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн стал обладателем награды Golden Boy, которую присуждают лучшему молодому футболисту Европы. Об этом информирует издание Tuttosport.

Холанн стал первым футболистом из стран Скандинавии, выигравшим эту награду.

Стоит отметить, что в интернет-голосовании победу одержал нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати, который в опросе журналистов занял второе место.

В прошлом сезоне обладателем награды стал нападающий сборной Португалии и мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш.

В 2020-м году Холанн сыграл 29 матчей за «Боруссию», забил 27 голов и отдал шесть результативных передач.