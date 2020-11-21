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Стало известно, кто выиграет награду Golden Boy

21 Ноября 2020, 09:00,

Твиттер

Норвежский форвард Эрлинг Холанн, выступающий в составе дортмундской «Боруссии», получит награду Golden Boy, которую вручают лучшему молодому игроку Европы в возрасте до 21-го года. Об этом проинформировал в своем «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

В прошлом году обладателем этой награды стал нападающий сборной Португалии и мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш. До этого приз получали защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт (2018) и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (2017).

В 2020-м году 20-летний Холанн провел 29 поединков за дортмундскую команду, забил 27 голов и сделал шесть результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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ARTUR
21 Ноября 2020, 12:17

по каким принципам дают этот приз ?? кто больше наколотил ??? если так то да , если по другим критерием , то я не согласен

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Zenituwka
21 Ноября 2020, 11:39

Мне кажется Дэвис больше заслужил.

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