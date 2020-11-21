Стало известно, кто выиграет награду Golden Boy

Норвежский форвард Эрлинг Холанн, выступающий в составе дортмундской «Боруссии», получит награду Golden Boy, которую вручают лучшему молодому игроку Европы в возрасте до 21-го года. Об этом проинформировал в своем «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

В прошлом году обладателем этой награды стал нападающий сборной Португалии и мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш. До этого приз получали защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт (2018) и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (2017).

В 2020-м году 20-летний Холанн провел 29 поединков за дортмундскую команду, забил 27 голов и сделал шесть результативных передач.