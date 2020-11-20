Флик – о поражении сборной Германии: «В футболе случаются такие ошибки»

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20 Ноября 2020, 23:20,
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказался о поражении сборной Германии против сборной Испании (0:6).
«Я видел игру и был разочарован тем, как мы играли. В футболе случаются такие большие ошибки. Из такого поражения нужно извлечь уроки, но это не моя работа», - цитирует Флика Bild.
Сборная Германии заняла второе место в четвёртой группе Лиги А, отстав от сборной Испании на два очка.
В СМИ после такого поражения появилась информация, что Йоахим Лёв может быть уволен с поста главного тренера сборной Германии, а его приемником может стать как раз наставник мюнхенской «Баварии» Флик.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Германии, Ханс-Дитер Флик