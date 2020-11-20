Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Боруссия» продлила контракт с Рейной

20 Ноября 2020, 15:40,


Дортмундская «Боруссия» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с Джованни Рейной. Новый контракт американского футболиста рассчитан до конца июня 2025 года.

Неделю назад Рейна отпраздновал восемнадцатый день рождения. В прошлом году он перебрался в «Боруссию» из академии «Нью-Йорк Сити», а с этого года начал выступать за первую команду «шмелей».

В сезоне 2020/2021 Джованни Рейна провёл за «Боруссию» двенадцать матчей в различных соревнованиях. На счету 18-летнего полузащитника два забитых гола и пять результативных передач на партнёров.  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Боруссия Дортмунд, Джованни Рейна
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
В отставку? Сборная России унижена резервистами Сербии
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Спорные решения польского арбитра погубили сборную России в Турции
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
Теннис в Севилье: Испания унизила Германию, полузащитник «Сити» оформил хет-трик
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
​Португальцы сложили полномочия - сборная Франции стала первым участником финальной части Лиги наций
Матч Швейцария - Украина отменён
Матч Швейцария - Украина отменён