​«Боруссия» продлила контракт с Рейной

Дортмундская «Боруссия» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с Джованни Рейной. Новый контракт американского футболиста рассчитан до конца июня 2025 года.

Неделю назад Рейна отпраздновал восемнадцатый день рождения. В прошлом году он перебрался в «Боруссию» из академии «Нью-Йорк Сити», а с этого года начал выступать за первую команду «шмелей».

В сезоне 2020/2021 Джованни Рейна провёл за «Боруссию» двенадцать матчей в различных соревнованиях. На счету 18-летнего полузащитника два забитых гола и пять результативных передач на партнёров.