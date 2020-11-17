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Левандовски - лучший футболист 2020 года по версии World Football Summit

17 Ноября 2020, 08:40,

Global Look Press

Форвард сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2020-го года по версии World Football Summit и испанского издания AS.

В опросе среди пользователей и специального жюри 32-летний бомбардир обогнал своего одноклубника Йозуа Киммиха и форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.

В сезоне-2019/2020 Левандовски вместе с мюнхенским грандом оформил требл, выиграв Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.

Роберт принял участие в 47 поединках, записав на свой счет 55 голов и десять результативных передач. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2023-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роберт Левандовски
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