Левандовски - лучший футболист 2020 года по версии World Football Summit

Форвард сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2020-го года по версии World Football Summit и испанского издания AS.

В опросе среди пользователей и специального жюри 32-летний бомбардир обогнал своего одноклубника Йозуа Киммиха и форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.

В сезоне-2019/2020 Левандовски вместе с мюнхенским грандом оформил требл, выиграв Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.

Роберт принял участие в 47 поединках, записав на свой счет 55 голов и десять результативных передач. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2023-го года.