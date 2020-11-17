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Левандовски может пропустить матч против сборной Голландии из-за мышечного повреждения

17 Ноября 2020, 00:41,

Global Look Press

Нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски может пропустить матч против сборной Голландии в рамках группового этапа Лиги наций.

Как сообщает Fox Sports, футболист получил мышечное повреждение в выездном матче против сборной Италии (0:2). Отмечается, что у Левандовски напряжённые отношения с главным тренером сборной Ежи Бржечеком. 32-летний футболист недоволен рисунком игры, который наставник ставит команде.

Матч между сборными Польши и Голландии состоится завтра, 18 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Роберт Левандовски, Сборная Польши
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