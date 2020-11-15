Шахин – о 15-летнем нападающем дортмундской «Боруссии»: «Мукоко должен играть за основную команду»

Немецкий полузащитник Нури Шахин высказался о нападающем юношеской команды дортмундской «Боруссии» Юссуфе Мукоко.

«Мукоко сделал следующий шаг, молодежная команда – это слишком легко для него. Он перерос этот уровень», - цитирует Мукоко Kicker.

20 ноября Мукоко исполнится шестнадцать лет, по новому правилу с этого момент он сможет сыграть за основную команду «Боруссии».

Отметим, что за молодежную команду дортмундцев Мукоко в нынешнем сезоне сыграл четыре матча, в которых забил тринадцать голов и отдал одну голевую передачу. Юссуф является одной из главных надежд всего немецкого футбола.