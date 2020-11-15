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Шахин – о 15-летнем нападающем дортмундской «Боруссии»: «Мукоко должен играть за основную команду»

15 Ноября 2020, 22:48,

Евро-Футбол.Ру

Немецкий полузащитник Нури Шахин высказался о нападающем юношеской команды дортмундской «Боруссии» Юссуфе Мукоко.

«Мукоко сделал следующий шаг, молодежная команда – это слишком легко для него. Он перерос этот уровень», - цитирует Мукоко Kicker.

20 ноября Мукоко исполнится шестнадцать лет, по новому правилу с этого момент он сможет сыграть за основную команду «Боруссии».

Отметим, что за молодежную команду дортмундцев Мукоко в нынешнем сезоне сыграл четыре матча, в которых забил тринадцать голов и отдал одну голевую передачу. Юссуф является одной из главных надежд всего немецкого футбола.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Нури Шахин, Юссуфа Мукоко
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