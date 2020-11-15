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Рангник: ««Юпамекано подошёл бы «Баварии»

15 Ноября 2020, 22:18,

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Известный немецкий тренер Ральф Рангник считает, что защитник «РБ Лейпцига» Део Юпамекано соответствует уровню мюнхенской «Баварии».

«Юпамекано подошёл бы «Баварии». Мюнхенский клуб очень хорошо знает этого игрока, они увидели это в очных встречах, никто из игроков атаки не способен убежать от Юпамекано.

Он всё ещё может совершать ошибки, но в ближайшие несколько лет он перестанет делать это.

Я знаком с его семьей уже несколько лет. Они принимают решение о будущем не только с точки зрения престижа, но и исходя из того, что лучше всего подойдёт самому Део», - цитирует Рангника Goal.

Напомним, что «Баварию» по окончании сезона может покинуть лидер обороны клуба Давид Алаба.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Бавария, Ральф Рангник, Део Юпамекано
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