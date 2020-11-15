Рангник: ««Юпамекано подошёл бы «Баварии»

Известный немецкий тренер Ральф Рангник считает, что защитник «РБ Лейпцига» Део Юпамекано соответствует уровню мюнхенской «Баварии».

«Юпамекано подошёл бы «Баварии». Мюнхенский клуб очень хорошо знает этого игрока, они увидели это в очных встречах, никто из игроков атаки не способен убежать от Юпамекано.

Он всё ещё может совершать ошибки, но в ближайшие несколько лет он перестанет делать это.

Я знаком с его семьей уже несколько лет. Они принимают решение о будущем не только с точки зрения престижа, но и исходя из того, что лучше всего подойдёт самому Део», - цитирует Рангника Goal.

Напомним, что «Баварию» по окончании сезона может покинуть лидер обороны клуба Давид Алаба.