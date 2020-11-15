Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Мюллер рассказал, кто был его кумиром в детстве

15 Ноября 2020, 19:40,

Global Look Press

Форвард «Баварии» Томас Мюллер рассказал, кто был его кумиром в детстве.

«Рикельме – один из моих кумиров», - написал Мюллер в «Твиттере», репостнув запись, опубликованную в аккаунте Лиги чемпионов, на которой Хуан Роман Рикельме в составе «Вильярреала» обводит нескольких игроков «Интера».

Рикельме завершил карьеру футболиста в 2015 году, он известен по своим выступлениям за «Барселону» и «Вильярреал».

На данный момент 42-летний Рикельме занимает должность вице-президента аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс».

В активе Рикельме 18 голов в 54 матчах за сборную Аргентины.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Томас Мюллер, Хуан Роман Рикельме
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
«Ювентус» хочет продать Роналду. Где будет играть Криштиану - собрали все возможные варианты
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Без Дзюбы в атаке пусто: Сборная России не смогла обыграть Молдову
Повторное тестирование подтвердило коронавирус у Салаха
Повторное тестирование подтвердило коронавирус у Салаха