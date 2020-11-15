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15 Ноября 2020, 19:40,
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Форвард «Баварии» Томас Мюллер рассказал, кто был его кумиром в детстве.
«Рикельме – один из моих кумиров», - написал Мюллер в «Твиттере», репостнув запись, опубликованную в аккаунте Лиги чемпионов, на которой Хуан Роман Рикельме в составе «Вильярреала» обводит нескольких игроков «Интера».
Рикельме завершил карьеру футболиста в 2015 году, он известен по своим выступлениям за «Барселону» и «Вильярреал».
На данный момент 42-летний Рикельме занимает должность вице-президента аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс».
В активе Рикельме 18 голов в 54 матчах за сборную Аргентины.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Томас Мюллер, Хуан Роман Рикельме