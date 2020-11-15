Форвард «Баварии» Томас Мюллер рассказал, кто был его кумиром в детстве.

«Рикельме – один из моих кумиров», - написал Мюллер в «Твиттере», репостнув запись, опубликованную в аккаунте Лиги чемпионов, на которой Хуан Роман Рикельме в составе «Вильярреала» обводит нескольких игроков «Интера».

Рикельме завершил карьеру футболиста в 2015 году, он известен по своим выступлениям за «Барселону» и «Вильярреал».

На данный момент 42-летний Рикельме занимает должность вице-президента аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс».

В активе Рикельме 18 голов в 54 матчах за сборную Аргентины.