«Милан» хочет пригласить Боатенга

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг может сменить клуб.

Как сообщает MilanLive, в услугах немецкого футболиста заинтересован «Милан». Руководство итальянского клуба хочет пригласить Боатенга для того, чтобы он привнёс в молодую команду опыта. В «Милане» понимают, что им будет сложно выиграть конкуренцию у английских клубов, но «россонери» планируют связаться с братом Жерома Кевином-Принсом, чтобы тот повлиял на переход защитника в «Милан».

Контракт 32-летнего немца с мюнхенской «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года. В последнее время в СМИ появлялись слухи, что мюнхенцы не планируют продлять соглашение с Боатенгом.