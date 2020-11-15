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«Милан» хочет пригласить Боатенга

15 Ноября 2020, 19:12,

Global Look Press

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг может сменить клуб.

Как сообщает MilanLive, в услугах немецкого футболиста заинтересован «Милан». Руководство итальянского клуба хочет пригласить Боатенга для того, чтобы он привнёс в молодую команду опыта. В «Милане» понимают, что им будет сложно выиграть конкуренцию у английских клубов, но «россонери» планируют связаться с братом Жерома Кевином-Принсом, чтобы тот повлиял на переход защитника в «Милан».

Контракт 32-летнего немца с мюнхенской «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года. В последнее время в СМИ появлялись слухи, что мюнхенцы не планируют продлять соглашение с Боатенгом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Жером Боатенг, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (1)
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Марченко Максим
15 Ноября 2020, 19:17

Не плохо было бы ,но думаю что он предпочтение отдаст английским клубам.

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