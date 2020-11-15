«Милан» хочет пригласить Боатенга

|
15 Ноября 2020, 19:12,
|
|
Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг может сменить клуб.
Как сообщает MilanLive, в услугах немецкого футболиста заинтересован «Милан». Руководство итальянского клуба хочет пригласить Боатенга для того, чтобы он привнёс в молодую команду опыта. В «Милане» понимают, что им будет сложно выиграть конкуренцию у английских клубов, но «россонери» планируют связаться с братом Жерома Кевином-Принсом, чтобы тот повлиял на переход защитника в «Милан».
Контракт 32-летнего немца с мюнхенской «Баварией» рассчитан до 30 июня 2021 года. В последнее время в СМИ появлялись слухи, что мюнхенцы не планируют продлять соглашение с Боатенгом.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Милан, Жером Боатенг, Трансферы футбола - зима 2021
Не плохо было бы ,но думаю что он предпочтение отдаст английским клубам.