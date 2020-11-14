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Боатенг отреагировал на решение «Баварии» не продлевать контракт

14 Ноября 2020, 09:21,

Global Look Press

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг отреагировал на решение клуба не продлевать с ним трудовое соглашение.

«Со мной никто не разговаривал на эту тему. Я был вообще не в курсе, поэтому сильно удивился. Думаю, что тренерский штаб и партнеры ценят меня. Остальное будет видно в скором будущем», - передает слова 32-летнего футболиста издание Süddeutsche Zeitung.

Контракт Боатенга с «Баварией» рассчитан до лета 2021-го года. Ранее появилась информация, что защитник может продолжить карьеру в США или Азии.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Жером принял участие в шести матчах.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Жером Боатенг
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