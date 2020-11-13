Рейна продлил контракт с «Боруссией»

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13 Ноября 2020, 16:04,
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна продлил контракт с клубом.
Как сообщает ESPN, новое соглашение футболиста сборной США с «Боруссией» будет рассчитано до 2024 года.
Отметим, что 18-летний полузащитник вчера дебютировал за сборную США в матче против сборной Уэльса (0:0).
Рейна выступает за дортмундский клуб с июля 2019 года, за это время он успел сыграть 30 матчей за клуб, забил три гола и отдал семь голевых передач. Трансферная стоимость Рейны оценивается в 15 миллионов евро.
Отмечается, что интерес к юному дарованию проявляют многие европейские клубы, в том числе ведущие команды английской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Боруссия Дортмунд, Джованни Рейна