Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Рейна продлил контракт с «Боруссией»

13 Ноября 2020, 16:04,

Евро-Футбол.Ру

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна продлил контракт с клубом.

Как сообщает ESPN, новое соглашение футболиста сборной США с «Боруссией» будет рассчитано до 2024 года.

Отметим, что 18-летний полузащитник вчера дебютировал за сборную США в матче против сборной Уэльса (0:0).

Рейна выступает за дортмундский клуб с июля 2019 года, за это время он успел сыграть 30 матчей за клуб, забил три гола и отдал семь голевых передач. Трансферная стоимость Рейны оценивается в 15 миллионов евро.

Отмечается, что интерес к юному дарованию проявляют многие европейские клубы, в том числе ведущие команды английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Боруссия Дортмунд, Джованни Рейна
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Милан» с большим трудом отыграл два мяча у «Вероны»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
«Барселона» забила пять мячей в ворота «Бетиса»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Ван Бастен: «Люди, которые считают Роналду лучше Месси, ничего не понимают в футболе»
Акция в поддержку Дзюбы
Акция в поддержку Дзюбы
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала
​Дзюба снова оказался в центре крупного скандала