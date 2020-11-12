«Кёльн» может арендовать Зиркзее

На нападающего Джошуа Зиркзее претендует «Кёльн».

Сам игрок готов был покинуть «Баварию» еще в прошлом трансферном окне, но в конечном итоге остался в клубе.

Главными претендентами на Зиркзее тогда были два клуба: «Кельн» и «Фейеноорд», однако, как сообщает немецкое издательство Bild, «Кельн» предпримет еще одну попытку в январе следующего года.

Сама «Бавария» открыта для переговоров об уходе Зиркзее, однако лишь в аренду, что даст надежду на то, что игрок сможет получить достаточно опыта, так как в этом сезоне он остается вне основного состава.

На данный момент голландец сыграл в 3 матчах Бундеслиги.