«Бавария» решила расстаться с Боатенгом

Центральный защитник Жером Боатенг, выступающий за мюнхенскую «Баварию», покинет немецкий гранд по завершении текущего сезона. Об этом информирует посредством «Твиттера» журналист Кристиан Фальк.

Согласно данным инсайдера, руководство чемпиона Германии приняло решение не продлевать трудовой договор с 32-летним игроком. Контракт истекает летом 2021-го года.

Ранее СМИ сообщали, что Боатенг может продолжить карьеру в США или Азии.

Жером защищает цвета мюнхенского коллектива с 2011-го года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии футболист принял участие в шести поединках.