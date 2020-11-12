«Реал» обозначил две зимние трансферные цели

Мадридский «Реал» раздумывает о возможном приобретении нескольких игроков в грядущее зимнее трансферное окно, об этом рапортует портал Goal.

Согласно информации источника, основной целью «королевского» клуба является норвежский нападающий Эрлинг Холанн из дортмундской «Боруссии». Испанский гранд готов заплатить за него 75 миллионов евро, а также отдать в аренду сербского форварда Луку Йовича.

Кроме того, «галактикос» рассматривают возможность подписания 18-летнего хавбека «Ренна» Эдуардо Камавинги. За переход этого игрока мадридцы готовы заплатить 50 миллионов евро. В сделку может быть включен нападающий «сливочных» Мариано Диас.