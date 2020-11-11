Отец Алабы: «Давид разочарован»

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11 Ноября 2020, 20:29,
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Отец защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алаба Джордж Алаба высказался о будущем своего сына.
«Сейчас Давид разочарован и очень обижен, потому что в СМИ появляется много лживой информации.
Я не знаю, как будет развиваться ситуация с его контрактом, он морально силён и может спокойно справиться со всем этим», - цитирует Джорджа Алабу APA.
Напомним, что контракт 28-летнего защитника с немецким клубом рассчитан до конца нынешнего сезона, стороны уже долгое не могут договориться о продлении контракта.
В нынешнем сезоне Алаба сыграл десять матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Бавария, Давид Алаба