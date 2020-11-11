Отец Алабы: «Давид разочарован»

Отец защитника мюнхенской «Баварии» Давида Алаба Джордж Алаба высказался о будущем своего сына.

«Сейчас Давид разочарован и очень обижен, потому что в СМИ появляется много лживой информации.

Я не знаю, как будет развиваться ситуация с его контрактом, он морально силён и может спокойно справиться со всем этим», - цитирует Джорджа Алабу APA.

Напомним, что контракт 28-летнего защитника с немецким клубом рассчитан до конца нынешнего сезона, стороны уже долгое не могут договориться о продлении контракта.

В нынешнем сезоне Алаба сыграл десять матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.