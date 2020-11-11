Чемпионат Германии. Бундеслига 2020-2021
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Закария попал в сферу интересов «Баварии»

11 Ноября 2020, 11:11,

Global Look Press

Швейцарский полузащитник Денис Закария, права на которого принадлежат менхенгладбахской «Боруссии», попал в сферу интересов еще одного европейского гранда.

Как информирует издание Sky Sport Deutschland, подписать 23-летнего хавбека хочет мюнхенская «Бавария». Представители чемпиона Германии уже контактировали с агентами футболиста. Если стороны договорятся, переход может быть оформлен следующим летом.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити» к полузащитнику сборной Швейцарии.

Закария сыграл за «Боруссию» 84 поединка в Бундеслиге, забил восемь мячей и сделал шесть ассистов. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Бавария, Трансферы футбола - лето 2021, Денис Закария
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