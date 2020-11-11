Левандовски получил «Золотой мяч» из лего

|
11 Ноября 2020, 10:59,
|
|
Нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски получил «Золотой мяч», собранный из фигурок лего. Оригинальную награду подарил бомбардиру польский рэпер Куба Грабовски.
«Благодарю за великолепный трофей, который ты для меня построил», - гласит сообщение 32-летнего футболиста в «Инстаграме».
Напомним, что Левандовски, по мнению многих экспертов, считался главным претендентом на «Золотой мяч» в текущем году. Однако France Football отменил церемонию вручения награды. В журнале аргументировали это пандемией коронавирусной инфекции.
В прошлом сезоне Левандовски вместе с «Баварией» оформил требл. В Бундеслиге форвард забил 34 гола в 31 поединке.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Роберт Левандовски