Левандовски получил «Золотой мяч» из лего

Нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски получил «Золотой мяч», собранный из фигурок лего. Оригинальную награду подарил бомбардиру польский рэпер Куба Грабовски.

«Благодарю за великолепный трофей, который ты для меня построил», - гласит сообщение 32-летнего футболиста в «Инстаграме».

Напомним, что Левандовски, по мнению многих экспертов, считался главным претендентом на «Золотой мяч» в текущем году. Однако France Football отменил церемонию вручения награды. В журнале аргументировали это пандемией коронавирусной инфекции.

В прошлом сезоне Левандовски вместе с «Баварией» оформил требл. В Бундеслиге форвард забил 34 гола в 31 поединке.