Артета отреагировал на слухи о Жезусе

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета отреагировал на слухи о нападающем Габриэле Жезусе. Ранее в прессе появилась информация о том, что 27-летнему Жезусу будет позволено уйти в другую команду в январе.

«Чепуха», - сказал Артета.

В сезоне 2024/2025 Габриэль Жезус поучаствовал в 18 официальных матчах. В них нападающий записал на свой счёт один гол и один голевой пас на партнёра. Портал Transfermarkt оценивает Жезуса в 55 миллионов евро.

В среду, 11 декабря, «Арсенал» проведёт домашний матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против «Монако». Игра стартует в 23:00 по московскому времени.