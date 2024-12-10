Слот: Келлехер хорошо заменял Алиссона

Во вторник вечером «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Жироны». Судя по всему, в рамку ворот мерсисайдской команды вернётся Алиссон – бразилец восстановился после травмы. Комментарий на этот счёт дал рулевой «красных» Арне Слот.

«Если посмотреть на то, как выступал сменщик Алиссона, то было трудно рассчитывать на большее. Мы ожидаем, что некоторые показатели могут быть лучше, но Келлехер играл очень хорошо. Мы можем сказать, что у нас есть два очень хороших вратаря, которые могут хорошо выполнять свою работу», - сказал Слот журналистам.

Следить за матчем «Жирона» - «Ливерпуль» можно будет в текстовой трансляции.