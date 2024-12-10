Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Слот: Келлехер хорошо заменял Алиссона

10 Декабря 2024 • 18:47 Комментировать

Во вторник вечером «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Жироны». Судя по всему, в рамку ворот мерсисайдской команды вернётся Алиссон – бразилец восстановился после травмы. Комментарий на этот счёт дал рулевой «красных» Арне Слот.

«Если посмотреть на то, как выступал сменщик Алиссона, то было трудно рассчитывать на большее. Мы ожидаем, что некоторые показатели могут быть лучше, но Келлехер играл очень хорошо. Мы можем сказать, что у нас есть два очень хороших вратаря, которые могут хорошо выполнять свою работу», - сказал Слот журналистам.

Следить за матчем «Жирона» - «Ливерпуль» можно будет в текстовой трансляции.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алиссон Бекер Арне Слот Каомхин Келлехер ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Рамос - восьмой, Мальдини - второй: Назван лучший защитник в истории Мбаппе рассказал, как злился на Месси после финала ЧМ-2022 «Ливерпуль» нашёл замену Салаху за 80 млн евро Раскрыты трансферные цели «Спартака» Назван лучший вратарь в мире: Куртуа – второй, Нойер – пятый, конкурент Сафонова – восьмой Лазарет «Реала» пополнился тремя важными игроками Роналду прокомментировал фото со звездой Голливуда За «Реал» дебютировал 17-летний игрок Из-за них «Краснодар» снова потерял очки: три худших игрока матча против «Локомотива» Легенда «Арсенала»: «Зинченко пугает меня до смерти»
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Гвардиола пытался наброситься на фаната на улице «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам Моуринью – о словах Гвардиолы: «Я выиграл трофеи честным путём, а не имея 150 судебных исков» «Бетис» заслуженно отобрал победу у «Барселоны»
Спортивные новости
Виталий Петров рассказал, чего ждать от «Кадиллака» в Формуле-1 Виталий Петров отреагировал на победу «Макларена» в Кубке конструкторов впервые с 1998 года В Госдуме прокомментировали информацию о возможном допуске российских фигуристов до Олимпиады-2026 Свищёв высказался о возможном допуске российских фигуристов до Олимпиады Носов высказался о положении «Динамо» в женской Суперлиге Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Декабря
19:07 · Англия. Премьер-лига
Артета отреагировал на слухи о Жезусе
18:47 · Англия. Премьер-лига
Слот: Келлехер хорошо заменял Алиссона
17:53 · Англия. Премьер-лига
Холанн интересен четырём топ-клубам слухи
17:22 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Тоттенхэма» раскритиковал председателя клуба
17:10 · Англия. Премьер-лига
Названы сроки восстановления Ромеро
17:07 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко заявил, что в Англии прошли его лучшие футбольные годы
16:18 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может подписать звезду «Барселоны»
16:08 · Англия. Премьер-лига
Эшуорт после ухода из «Манчестер Юнайтед» может получить работу в другом топ-клубе АПЛ 1
15:07 · Англия. Премьер-лига
Больше 115: Количество обвинений «Манчестер Сити» выросло
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение по Рэшфорду 3 слухи
13:19 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк может уйти из «Ливерпуля» в испанский суперклуб 2
11:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может вернуть Рангника
10:54 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Баварии» высказался о трансфере Мудрика
10:44 · Англия. Премьер-лига
Английский арбитр Дэвид Кут отстранён от судейства
10:02 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может купить звезду «Челси» 1
09:02 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» ждёт Погба в команде 1
00:58 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» добыл важную победу в матче с «Вулверхэмптоном»
09 Декабря
17:32 · Англия. Премьер-лига
Глава «Тоттенхэма» принял решение по будущему Постекоглу 5
16:35 · Россия. Премьер-лига
Генич высказался о слухах, связывающих Батракова с «Манчестер Сити»
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового форварда в АПЛ
11:55 · Англия. Премьер-лига
Колвилл – о «Челси»: «Мы пока не готовы бороться за чемпионство» 1
11:49 · Англия. Премьер-лига
Определена самая результативная команда АПЛ после 15 туров: это не «Ливерпуль», и не «Арсенал» 2
11:43 · Англия. Премьер-лига
Сон – поражении от «Челси»: «Беру вину на себя» 1
10:57 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Ливерпуля» высказал мнение о «Челси»
10:46 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Не думаю, что нам не хватает уверенности, всё наоборот»
Все новости