Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн интересен сразу четырём топовым клубам Европы. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на El Nacional, предложения по Холанну в будущем могут сделать «Барселона», «Реал», «Бавария» и «ПСЖ».

Отмечается, что Эрлинг Холанн хотел бы включить в новый контракт с «Манчестер Сити» опцию выкупа в размере 100 миллионов евро.

Всего за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн провёл 119 официальных матчей, в которых забил 108 голов и отдал 15 голевых передач на партнёров. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает 24-летнего норвежца в 200 миллионов евро.