Игрок «Тоттенхэма» раскритиковал председателя клуба

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро не прямо, но всё же раскритиковал председателя клуба Даниэля Леви. По мнению Ромеро, «шпоры» вкладывают недостаточно средств в усиление своего состава.

«Вы можете видеть, как «Ливерпуль» усиливает свой состав. «Челси» тоже усиливался. Успехов не было, но они продолжали усиливаться, и теперь есть результаты. Вот чему нужно подражать. Надеюсь, наши руководители это понимают», - сказал Ромеро Telemundo Deportes.

«Тоттенхэм» сейчас занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. На выходных команда Анге Постекоглу на своём поле проиграла «Челси» со счётом 3:4.