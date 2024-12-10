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Гвардиола сообщил, что «Манчестер Сити» — последний клуб в его карьере

10 Декабря 2024 • 17:14 Комментировать (2)
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
15.12 19:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что никогда не будет работать в других клубах.

— Я не планирую тренировать другой клуб. Не хочу далеко загадывать, но я пока я не собираюсь покидать «Манчестер Сити» и уезжать куда-то. У меня не хватит сил на новый проект. Возможно, будет сборная, но это другое, — цитирует Гвардиолу журналист Дани Гарсия.

Напомним, 53-летний испанец работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Недавно он продлил свой трудовой договор с клубом на два сезона.

После 15 туров «горожане» находятся на четвертом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 27 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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Комментарии (2) Все комментарии
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One Live
10 Декабря 2024 в 17:35
Понимает, что нигде такой больше халявы по бюджету не будет)
Хитрый злобный Пепка, забавное видео в интернете есть, где он бросается на болельщика))
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NOBODY
10 Декабря 2024 в 19:22
возможно, Пепка будет работать по призванию - физруком )))))
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