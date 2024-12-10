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Названы сроки восстановления Ромеро

10 Декабря 2024 • 17:10 Комментировать

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро восстановился после травмы пальца, но провёл только 15 минут в дерби против «Челси» на выходных. Как сообщает известный журналист Гастон Эдул, на этот раз Ромеро получил мышечную травму. На восстановление 26-летнему аргентинцу понадобится около шести недель. Таким образом, футболист «шпор» вернётся на поле только ближе к концу января.

В сезоне 2024/2025 Ромеро поучаствовал в 14 официальных матчах, в которых записал на свой счёт один гол.

«Тоттенхэм» на текущий момент располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Кристиан Ромеро
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