Названы сроки восстановления Ромеро

Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро восстановился после травмы пальца, но провёл только 15 минут в дерби против «Челси» на выходных. Как сообщает известный журналист Гастон Эдул, на этот раз Ромеро получил мышечную травму. На восстановление 26-летнему аргентинцу понадобится около шести недель. Таким образом, футболист «шпор» вернётся на поле только ближе к концу января.

В сезоне 2024/2025 Ромеро поучаствовал в 14 официальных матчах, в которых записал на свой счёт один гол.

«Тоттенхэм» на текущий момент располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.