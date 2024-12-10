«Ливерпуль» может подписать звезду «Барселоны»

Поговаривают, что «Реалу» интересен полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх. Если английский клуб потеряет нидерландца, то попытается пригласить его соотечественника – Френки де Йонга из «Барселоны». Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на El Nacional.

Ранее появлялась информация о том, что «Барселона» открыта к трансферу де Йонга. Продажа 27-летнего футболиста помогла бы каталонцам финансово, учитывая в том числе и высокую зарплату Френки.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Френки де Йонга в 60 миллионов евро. В сезоне 2024/2025 нидерландец провёл 12 матчей, в которых забил один гол и отдал один голевой пас на партнёра.