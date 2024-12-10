Эшуорт после ухода из «Манчестер Юнайтед» может получить работу в другом топ-клубе АПЛ

На днях «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Дэна Эшуорта с поста спортивного директора. Расставание клуба с функционером не могло не удивлять, поскольку «красные дьяволы» долго работали над его переходом из «Ньюкасла». В итоге же Эшуорт отработал на «Олд Траффорд» только пять месяцев.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Джеймса Олли, кандидатуру Эшуорта на должность спортивного директора теперь будет рассматривать лондонский «Арсенал».

На текущий момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Манчестер Юнайтед» - тринадцатое.