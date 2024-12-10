Больше 115: Количество обвинений «Манчестер Сити» выросло

В отношении «Манчестер Сити» продолжается разбирательство по поводу возможного нарушения клубом финансовых правил. Как сообщает The Times, дело было расширено – первоначальные 115 обвинений превратились в 130.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что слушания по делу «Манчестер Сити» закончились. Объявление вердикта ожидается в феврале, но на этом разбирательство может и не завершиться, поскольку «горожане» могут подать апелляцию.

«Манчестер Сити» сейчас располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт в среду, 11 декабря, - против «Ювентуса» в Лиге чемпионов.