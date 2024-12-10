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«Манчестер Юнайтед» принял решение по Рэшфорду слухи

10 Декабря 2024 • 14:14 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
15.12 19:30

Раскрыта позиция «Манчестер Юнайтед» по нападающему команды Маркусу Рэшфорду, который является воспитанником клуба.

Как утверждает известный журналист Флориан Плеттенберг, «красные дьяволы» готовы продать 27-летнего футболиста ближайшей зимой. Сообщается, что продажа Рэшфорда позволит «Манчестер Юнайтед» закрыть вопросы с финансовым фэйр-плей, так как клуб сэкономит значительную сумму на зарплате игрока.

В этом сезоне Рэшфорд принял участие в 23 встречах с учетом всех турниров, стал автором семи мячей и трех ассистов.

Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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