Ван Дейк может уйти из «Ливерпуля» в испанский суперклуб

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк может продолжить карьеру в топ-клубе испанского чемпионата. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании 33-летнего нидерландского футболиста заинтересован мадридский «Реал». Руководство «сливочных» подыскивает классного защитника из-за проблем в обороне. Мадридцы могут предложить ван Дейку трудовое соглашение на три года.

Действующий контракт Виргила с «Ливерпулем» истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги он провел 14 поединков, отметившись голом и результативным пасом.