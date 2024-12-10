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«Манчестер Юнайтед» может вернуть Рангника

10 Декабря 2024 • 11:57 Комментировать

Наставник национальной команды Австрии Ральф Рангник может вернуться в английский «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортует SimplyUtd в социальных сетях.

Согласно данным источника, специалист может стать спортивным директором манкунианского гранда. Этот пост сейчас вакантен после отставки Дэна Эшуорта. Напомним, что ранее Рангник занимал должность главного тренера «красных дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» провально выступает в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги. Подопечные Рубена Аморима набрали 19 баллов и занимают лишь 13-е место в таблице после 15 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Ральф Рангник
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