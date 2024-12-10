Тренер «Баварии» высказался о трансфере Мудрика

Наставник мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о возможном трансфере украинского полузащитника Михаила Мудрика, ныне выступающего за лондонский «Челси».
«Я сейчас не думаю об этом. Наслышан об украинских футболистах, знаю Мудрика. Трансферные вопросы будем обсуждать в январе, а также летом. Пока же у меня нет конкретного ответа по этому поводу», - высказался бельгийский специалист во время пресс-конференции.
23-летний Мудрик пополнил ряды лондонского коллектива в январе прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2031 года. Рыночная стоимость украинца оценивается в 30 миллионов евро.
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