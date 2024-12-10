Тренер «Баварии» высказался о трансфере Мудрика

«Я сейчас не думаю об этом. Наслышан об украинских футболистах, знаю Мудрика. Трансферные вопросы будем обсуждать в январе, а также летом. Пока же у меня нет конкретного ответа по этому поводу», - высказался бельгийский специалист во время пресс-конференции.