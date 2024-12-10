Английский арбитр Дэвид Кут отстранён от судейства

Английского арбитра Дэвида Кута отстранили от судейства, он не будет больше работать на матчах Премьер-лиги. Всё началось год назад, в ноябре, когда в социальных сетях разлетелось видео, в котором Кооту зачем-то вздумалось критиковать Юргена Клоппа - тогда ещё наставника «Ливерпуля».

Это уже было сочтено нарушением профессиональной этики, но потом выяснилось также, что ещё в 2019 году Кут по просьбе одного своего приятеля показал немотивированную жёлтую карточку в матче «Лидса» против «Вест Бромвича». Как легко догадаться, это требовалось для успешной игры на ставках. Также популярность приобрело видео, на котором Кут, предположительно, употреблял наркотики.

В итоге было открыто расследование, и сейчас Кут остался без работы. Впрочем, за ним сохраняется право на апелляцию, сообщает derbyderbyderby.it.