«Реал» может купить звезду «Челси»

Мадридский «Реал» нацелился на звезду Английской премьер-лиги. Руководство «королевского» клуба планирует подписать атакующего полузащитника Коула Палмера, играющего за лондонский «Челси».

По сообщениям Teamtalk, «сливочные» хотят омолодить состав команды. Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что Палмер имеет все шансы в будущем стать одним из лучших футболистов мира. Рыночная стоимость англичанина оценивается в 90 миллионов евро, а его контракт с «синими» истекает в 2033 году.

В текущем сезоне чемпионата Англии 22-летний Палмер сыграл 15 матчей. Хавбек записал на свой счет 11 забитых мячей и шесть голевых передач.