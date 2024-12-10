Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» ждёт Погба в команде

«Полю нужно как можно скорее вернуться на прежний уровень. Занятия с топ-игроками помогут ему это сделать. Думаю, он был бы очень рад возможности вернуться в «МЮ». Команде сейчас не хватает мощи в нападении и опытного футболиста бокс-ту-бокс. Поль стал бы хорошим подписанием», - передает слова Луис таблоид Daily Mail.