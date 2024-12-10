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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» ждёт Погба в команде

10 Декабря 2024 • 09:02 Комментировать

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался насчет потенциального возвращения французского полузащитника Луи Саа в стан «красных дьяволов».

«Полю нужно как можно скорее вернуться на прежний уровень. Занятия с топ-игроками помогут ему это сделать. Думаю, он был бы очень рад возможности вернуться в «МЮ». Команде сейчас не хватает мощи в нападении и опытного футболиста бокс-ту-бокс. Поль стал бы хорошим подписанием», - передает слова Луис таблоид Daily Mail.

Напомним, что в настоящий момент Погба отбывает дисквалификацию за употребление допинга. Срок бана истекает в марте следующего года.

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Манчестер Юнайтед Луи Саа Поль Погба ещё теги
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