«Вест Хэм» добыл важную победу в матче с «Вулверхэмптоном»

15-й тура Премьер-лиги Англии закрывали «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Команды играли на равных и в первом тайме больше «пристреливались».

Томаш Соучек снабдил мячом Джаррода Боуэна, который пробил с правого полуфланга низом, и мяч ногой отразил вратарь. Опасно у ворот «Вулверхэмптона» после очередного стандарта - разыграли угловой слева хозяева, а затем справа была сделана скидка, и Константинос Мавропанос в падении ногой ткнул мяч выше створа. Аарон Уан-Биссака на правом полуфланге получил пас от Мохаммеда Кудуса и набросил к дальней штанге, откуда Крисенсио Саммервилл пробил головой мимо ближнего угла створа.

В начале второго тайма Джаррод Боуэн выполнил подачу углового с правого фланга на дальний край вратарской, а Соучек головой по дуге закинул мяч в правый угол - 1:0. Саммервилл на левом полуфланге отдал пас Боуэну, и казалось, что уже остроты не будет, однако тот прострелил на Кудуса, вонзившего мяч в сетку, но гол отменен - вне игры. У гостей Гонсалу Гуэдеш в левой зоне атаки гостей снабдил пасом Раяна Аит-Нури, который прострелил, а Мэтт Доэрти в падении идеально отправил мяч в левый нижний угол - 1:1. Приняв пас от Кудуса и убрав Гуэдеша, Боуэн чётко с правого полуфланга загнал мяч в дальний угол - 2:1. В концовке Кудус уже традиционно забил из положения вне игры.

«Молотобойцы» закрепились на 14-м месте, противник - предпоследний.