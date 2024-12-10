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«Вест Хэм» добыл важную победу в матче с «Вулверхэмптоном»

10 Декабря 2024 • 00:58 Комментировать
Вест Хэм
2:1
Вулверхэмптон
окончен

15-й тура Премьер-лиги Англии закрывали «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Команды играли на равных и в первом тайме больше «пристреливались».

Томаш Соучек снабдил мячом Джаррода Боуэна, который пробил с правого полуфланга низом, и мяч ногой отразил вратарь. Опасно у ворот «Вулверхэмптона» после очередного стандарта - разыграли угловой слева хозяева, а затем справа была сделана скидка, и Константинос Мавропанос в падении ногой ткнул мяч выше створа. Аарон Уан-Биссака на правом полуфланге получил пас от Мохаммеда Кудуса и набросил к дальней штанге, откуда Крисенсио Саммервилл пробил головой мимо ближнего угла створа.

В начале второго тайма Джаррод Боуэн выполнил подачу углового с правого фланга на дальний край вратарской, а Соучек головой по дуге закинул мяч в правый угол - 1:0. Саммервилл на левом полуфланге отдал пас Боуэну, и казалось, что уже остроты не будет, однако тот прострелил на Кудуса, вонзившего мяч в сетку, но гол отменен - вне игры. У гостей Гонсалу Гуэдеш в левой зоне атаки гостей снабдил пасом Раяна Аит-Нури, который прострелил, а Мэтт Доэрти в падении идеально отправил мяч в левый нижний угол -  1:1. Приняв пас от Кудуса и убрав Гуэдеша, Боуэн чётко с правого полуфланга загнал мяч в дальний угол - 2:1. В концовке Кудус уже традиционно забил из положения вне игры.

«Молотобойцы» закрепились на 14-м месте, противник - предпоследний.

Протокол игры  
Вест Хэм2:1Вулверхэмптон
(1:0) Соучек Томаш54'  
  69'Доэрти Мэтт (1:1)
(2:1) Боуэн Джаррод72'  
Фабьянски Лукаш  90'Уан-Биссака АаронМавропанос КонстантиносКилман МаксЭмерсон Палмиери  45' 88' (Крессуэлл Аарон ( 88') Альварес Эдсон 88' (Тодибо Жан-Клер ( 88') Соучек ТомашКудус Мохаммед 87' (Гидо Родригес ( 87'  90') Солер Карлос  50' 64' (Пакета Лукас ( 64') Саммервилл Крисенсио 73' (Ингс Дэнни ( 73') Боуэн Джаррод
Запасные: Фюллькруг НикласЦоуфал ВладимирАреола АльфонсГильерме Луис
Джонстон СэмСемеду НелсонБуэно СантьягоГомеш ТотиДоэрти Мэтт  49'Аит-Нури Раян 86' (Гомес Родриго II ( 86') Андре 62' (Беллегард Жан-Рикнер ( 62') Лемина МариоГомес Жоао  63' 78' (Дойл Томми ( 78') Кунья Матеус  45'Ларсен Йорген 62' (Гуэдеш Гонсалу ( 62')
Запасные: Бентли ДаниелЛима ПедроДоусон КрэйгХи-Чан ХванБоргес Карлос
09 декабря. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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Вулверхэмптон Вест Хэм

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