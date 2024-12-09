Глава «Тоттенхэма» принял решение по будущему Постекоглу

Председатель «Тоттенхэма» Даниэль Леви принял решение по будущему Анге Постекоглу. Как сообщает Daily Mail, руководитель лондонского клуба продолжает поддерживать тренера команды. В ближайшее время увольнения Постекоглу не последует.

Как известно, «Тоттенхэм» в последнее время часто огорчает своих болельщиков. В семи последних матчах во всех соревнованиях лондонская команда смогла отпраздновать только одну победу.

Отметим, что на текущий момент «Тоттенхэм» располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Следующий матч команда Постекоглу проведёт 12 декабря – против «Рейнджерс» в Лиге Европы.