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Глава «Тоттенхэма» принял решение по будущему Постекоглу

09 Декабря 2024 • 17:32 Комментировать (1)

Председатель «Тоттенхэма» Даниэль Леви принял решение по будущему Анге Постекоглу. Как сообщает Daily Mail, руководитель лондонского клуба продолжает поддерживать тренера команды. В ближайшее время увольнения Постекоглу не последует.

Как известно, «Тоттенхэм» в последнее время часто огорчает своих болельщиков. В семи последних матчах во всех соревнованиях лондонская команда смогла отпраздновать только одну победу.

Отметим, что на текущий момент «Тоттенхэм» располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Следующий матч команда Постекоглу проведёт 12 декабря – против «Рейнджерс» в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Даниэль Леви Анге Постекоглу ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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LMI
09 Декабря 2024 в 17:41
Значит уже думает увольнять, только момент нужно подобрать более подходящий
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