Камбэк «Челси» в дерби, «Реал» приблизился к «Барселоне», а «Бавария» увеличила отрыв — итоги европейского уик-энда

На минувших выходных прошли очередные матчи ведущих европейских лиг. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило выделить главные события минувшего уик-энда.

«Тоттенхэм» и «Челси» устроили голевую феерию в дерби, «Арсенал» оступился, а Тен Хаг будто вернулся в «Манчестер Юнайтед»

В рамках 15-го тура Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» проиграл у себя дома «Челси» со счётом 3:4. Хотя после первых 11 минут игры никто и не мог подумать, что «синие» устроят такой мощный камбэк, ведь к тому моменту команда уже летела со счётом 0:2 благодаря «усилиям» Кукурельи.

«Арсенал» в гостевом поединке не смог одержать победу над «Фулхэмом» (1:1). Подопечные Микеля Артеты были близки к набору трёх очков, но VAR отменил взятие ворот, которое состоялось на 88-й минуте.

«Манчестер Сити» снова не победил. На этот раз очки у команды Хосепа Гвардиолы отобрал «Кристал Пэлас» (2:2). Напомним, в последних девяти встречах «горожане» смогли одержать всего одну победу, проиграв шесть раз.

«Манчестер Юнайтед» впервые проиграл на «Олд Траффорд» при Рубене Амориме. При своих болельщиках команда сенсационно уступила «Ноттингем Форест» (2:3). После чего в соцсетях умельцы сделали Аморима лысым, сделав отсылку на экс-тренера Эрика тен Хага. Стоит сказать, что фанаты «красных дьяволов» недолго ждали первой осечки Аморима, ведь это была только третья домашняя игра для португальца. Добавим, что «Манчестер Юнайтед» проиграл во втором матче кряду.

Турнирная таблица АПЛ, расписание и результаты

«Барселона» снова оступилась, «Реал» приходит в себя, а команда Захаряна наконец-то набрала ход

«Барселона» неожиданно потеряла очки в гостевом матче с «Бетисом» (2:2), причём этом случилось на четвёртой добавленной минуте второго тайма. Данная осечка позволила мадридскому «Реалу» максимально приблизиться к лидирующей позиции, ведь в своём матче «сливочные» уверенно разгромили в гостях «Жирону» (3:0). Подчеркнём, что «Реал» отстаёт от «Барселоны» на два очка, но при этом имеет игру в запасе.

«Реал Сосьедад» без Арсена Захаряна продолжает штамповать победы. Крупная победа над «Леганесом» (3:0) позволила сан-себастьянцам ворваться в еврокубковую шестёрку. Отметим, что подопечные Иманоля Альгуасиля одержали шесть побед в семи последних матчах во всех турнирах, пропустив на данном отрезке всего один гол.

Турнирная таблица Ла Лиги, расписание и результаты

«Интер» продлил беспроигрышную серию, «Наполи» оступился, а «Аталанта» вырвалась в лидеры

В своём матче 15-го тура чемпионата Италии «Наполи» сенсационно проиграл на своём поле «Лацио» с минимальным счётом 0:1 и отпустил лидерство в турнирной таблице. «Фиорентина» переиграла у себя дома «Кальяри» (1:0) и продолжает уверенно двигаться к Лиге чемпионов. «Рома» не испытала проблем в поединке с «Лечче» (4:1), а «Ювентус» чудом не проиграл дома «Болонье» (2:2).

«Аталанта» хлопнула «Милан» со счётом 2:1, что позволило команде Джан Пьеро Гасперини выбиться в лидеры турнирной таблицы, несмотря на не совсем удачный старт в сезоне. Что касается «Интера», то коллектив Симоне Индзаги одолел «Парму» (3:1) и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до десяти игр.

Реклама

Турнирная таблица Серии А, расписание и результаты

Дортмундская «Боруссия» продолжает падать, а «Бавария» стремительно увеличивает отрыв

В 13-м туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд провела выездной поединок с мёнхенгладбахской «Боруссией», в котором не смогла одержать победу. По итогам 90 минут команды разошлись миром со счётом 1:1. В настоящий момент «шмели» идут за пределами зоны Лиги чемпионов, занимая лишь шестое место в таблице.

«Бавария» неожиданно пропустила на своём поле два гола от «Хайденхайма», но забила при этом целых четыре раза и увеличила отрыв в таблице до шести баллов, так как идущий вторым «Айнтрахт» не смог одолеть дома «Аугсбург» (2:2).

Турнирная таблица Бундеслиги, расписание и результаты

«ПСЖ» опять не выиграл, «Марсель» с «Монако» подобрались к лидеру

В выездной встрече 14-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» не забил ни одного мяча «Осеру», но и не пропустил. Игра завершилась ничейным исходом со счётом 0:0. Вторая осечка парижан подряд позволила «Марселю» и «Монако» сократить отставание от лидера до пяти очков, ведь в своих матчах тура «Марсель» одолел на выезде «Сент-Этьен» (2:0), а «Монако» переиграл дома «Тулузу» (2:0). Добавим, что «Гавр» Далера Кузяева уступил «Ницце» (1:2) и продолжает идти в зоне вылета.

Турнирная таблица Лиги 1, расписание и результаты

Дмитрий Миляев