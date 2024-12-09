Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Камбэк «Челси» в дерби, «Реал» приблизился к «Барселоне», а «Бавария» увеличила отрыв — итоги европейского уик-энда

09 Декабря 2024 • 13:15 Комментировать

На минувших выходных прошли очередные матчи ведущих европейских лиг. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило выделить главные события минувшего уик-энда.

«Тоттенхэм» и «Челси» устроили голевую феерию в дерби, «Арсенал» оступился, а Тен Хаг будто вернулся в «Манчестер Юнайтед»

В рамках 15-го тура Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» проиграл у себя дома «Челси» со счётом 3:4. Хотя после первых 11 минут игры никто и не мог подумать, что «синие» устроят такой мощный камбэк, ведь к тому моменту команда уже летела со счётом 0:2 благодаря «усилиям» Кукурельи.

«Арсенал» в гостевом поединке не смог одержать победу над «Фулхэмом» (1:1). Подопечные Микеля Артеты были близки к набору трёх очков, но VAR отменил взятие ворот, которое состоялось на 88-й минуте.

«Манчестер Сити» снова не победил. На этот раз очки у команды Хосепа Гвардиолы отобрал «Кристал Пэлас» (2:2). Напомним, в последних девяти встречах «горожане» смогли одержать всего одну победу, проиграв шесть раз.

«Манчестер Юнайтед» впервые проиграл на «Олд Траффорд» при Рубене Амориме. При своих болельщиках команда сенсационно уступила «Ноттингем Форест» (2:3). После чего в соцсетях умельцы сделали Аморима лысым, сделав отсылку на экс-тренера Эрика тен Хага. Стоит сказать, что фанаты «красных дьяволов» недолго ждали первой осечки Аморима, ведь это была только третья домашняя игра для португальца. Добавим, что «Манчестер Юнайтед» проиграл во втором матче кряду.

Турнирная таблица АПЛ, расписание и результаты

«Барселона» снова оступилась, «Реал» приходит в себя, а команда Захаряна наконец-то набрала ход

«Барселона» неожиданно потеряла очки в гостевом матче с «Бетисом» (2:2), причём этом случилось на четвёртой добавленной минуте второго тайма. Данная осечка позволила мадридскому «Реалу» максимально приблизиться к лидирующей позиции, ведь в своём матче «сливочные» уверенно разгромили в гостях «Жирону» (3:0). Подчеркнём, что «Реал» отстаёт от «Барселоны» на два очка, но при этом имеет игру в запасе.

«Реал Сосьедад» без Арсена Захаряна продолжает штамповать победы. Крупная победа над «Леганесом» (3:0) позволила сан-себастьянцам ворваться в еврокубковую шестёрку. Отметим, что подопечные Иманоля Альгуасиля одержали шесть побед в семи последних матчах во всех турнирах, пропустив на данном отрезке всего один гол.

Турнирная таблица Ла Лиги, расписание и результаты

«Интер» продлил беспроигрышную серию, «Наполи» оступился, а «Аталанта» вырвалась в лидеры

В своём матче 15-го тура чемпионата Италии «Наполи» сенсационно проиграл на своём поле «Лацио» с минимальным счётом 0:1 и отпустил лидерство в турнирной таблице. «Фиорентина» переиграла у себя дома «Кальяри» (1:0) и продолжает уверенно двигаться к Лиге чемпионов. «Рома» не испытала проблем в поединке с «Лечче» (4:1), а «Ювентус» чудом не проиграл дома «Болонье» (2:2).

«Аталанта» хлопнула «Милан» со счётом 2:1, что позволило команде Джан Пьеро Гасперини выбиться в лидеры турнирной таблицы, несмотря на не совсем удачный старт в сезоне. Что касается «Интера», то коллектив Симоне Индзаги одолел «Парму» (3:1) и продлил беспроигрышную серию в чемпионате Италии до десяти игр.

Реклама


Турнирная таблица Серии А, расписание и результаты

Дортмундская «Боруссия» продолжает падать, а «Бавария» стремительно увеличивает отрыв

В 13-м туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд провела выездной поединок с мёнхенгладбахской «Боруссией», в котором не смогла одержать победу. По итогам 90 минут команды разошлись миром со счётом 1:1. В настоящий момент «шмели» идут за пределами зоны Лиги чемпионов, занимая лишь шестое место в таблице.

«Бавария» неожиданно пропустила на своём поле два гола от «Хайденхайма», но забила при этом целых четыре раза и увеличила отрыв в таблице до шести баллов, так как идущий вторым «Айнтрахт» не смог одолеть дома «Аугсбург» (2:2).

Турнирная таблица Бундеслиги, расписание и результаты

«ПСЖ» опять не выиграл, «Марсель» с «Монако» подобрались к лидеру

В выездной встрече 14-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» не забил ни одного мяча «Осеру», но и не пропустил. Игра завершилась ничейным исходом со счётом 0:0. Вторая осечка парижан подряд позволила «Марселю» и «Монако» сократить отставание от лидера до пяти очков, ведь в своих матчах тура «Марсель» одолел на выезде «Сент-Этьен» (2:0), а «Монако» переиграл дома «Тулузу» (2:0). Добавим, что «Гавр» Далера Кузяева уступил «Ницце» (1:2) и продолжает идти в зоне вылета.

Турнирная таблица Лиги 1, расписание и результаты

Дмитрий Миляев


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Серия А Бундеслига Ла Лига Лига 1 АПЛ ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Роналду обновил мировой рекорд Зидан поставил условие «Реалу» Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес Назван лучший полузащитник XXI века: Модрич – второй, Кроос – четвёртый, а Пирло – десятый Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао Моуринью – о словах Гвардиолы: «Я выиграл трофеи честным путём, а не имея 150 судебных исков» Флик решил убрать из «Барселоны» двух футболистов ЦСКА сделал предложение Файзуллаеву Бензема высказался о Роналду
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Гвардиола пытался наброситься на фаната на улице «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам «Бетис» заслуженно отобрал победу у «Барселоны»
Спортивные новости
«Локомотив» уступил ЦСКА в матче КХЛ, у Абрамова - дубль Экс-игрок СКА рассказал, достоин ли Шестёркин рекордного контракта в НХЛ Экс-тренер сборной России высказался о рекордном контракте Шестёркина Рахмонов победил Гарри единогласным решением судей на турнире UFC 310 Волков раздельным решением судей проиграл Гану на турнире UFC 310 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.12.24 в 23:00
Вест Хэм Вест Хэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.89 3.90 3.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Декабря
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового форварда в АПЛ
11:55 · Англия. Премьер-лига
Колвилл – о «Челси»: «Мы пока не готовы бороться за чемпионство»
11:49 · Англия. Премьер-лига
Определена самая результативная команда АПЛ после 15 туров: это не «Ливерпуль», и не «Арсенал»
11:43 · Англия. Премьер-лига
Сон – поражении от «Челси»: «Беру вину на себя» 1
10:57 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Ливерпуля» высказал мнение о «Челси»
10:46 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Не думаю, что нам не хватает уверенности, всё наоборот»
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Милан» арендует полузащитника «Челси»
09:02 · Англия. Премьер-лига
Агент высказался о будущем Мудрика в «Челси»
08:51 · Англия. Премьер-лига
Рамос - восьмой, Мальдини - второй: Назван лучший защитник в истории 3
08:34 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Арсенала»: «Зинченко пугает меня до смерти»
04:53 · Англия. Премьер-лига
Палмер поучаствовал в 50 голах «Челси» в 48 матчах АПЛ – четвёртый результат в истории
04:12 · Англия. Премьер-лига
Каррагер поделился восторгом от игры Палмера
03:52 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Челси» Мареска рассказал, какой совет ему дал Анчелотти
03:03 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» Ромеро высказался в поддержку Постекоглу 1
02:22 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Мы слишком много требовали от игроков»
01:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, как мотивирует игроков «Манчестер Сити»
00:46 · Англия. Премьер-лига
Мерсон назвал главного конкурента «Ливерпуля» в текущем розыгрыше АПЛ
00:25 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Салаху за 80 млн евро 1 слухи
00:16 · Англия. Премьер-лига
Санчо рассказал, как чувствует себя в «Челси»
08 Декабря
23:59 · Англия. Премьер-лига
Названа одна из причин ухода Эшуорта из «Манчестер Юнайтед» – она связана с тренерами
23:38 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Нани завершил карьеру
23:28 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии назвал главную проблему Постекоглу
23:26 · Россия. Премьер-лига
Батраков отреагировал на слухи о «Манчестер Сити» 1
23:10 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сделал предложение Салаху
22:59 · Англия. Премьер-лига
Палмер побил рекорд Яя Туре по реализации пенальти
Все новости