«Арсенал» нашёл нового форварда в АПЛ

Форвард «Брайтона» Жоао Педру может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Как стало известно журналистам, в подписании 23-летнего бразильского нападающего заинтересован лондонский «Арсенал». «Канониры» нуждаются в усилении позиции центрфорварда.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Педру поучаствовал в девяти поединках. Нападающий записал на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи.

«Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, а «Арсенал» находится на третьей строчке.