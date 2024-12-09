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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Англия в кризисе: страна лишена топ-тренеров, а в лучшей лиге мира работают всего лишь 3 местных специалиста

09 Декабря 2024 • 15:45 Комментировать

Кризис в английской тренерской школе, наверное, ни для кого не секрет. А иначе почему в Англии многие были недовольны тем, что тренером стал иностранец? Возможно, дело в том, что этот фактор не сильно заметен, когда твой национальный чемпионат лучший в мире. Но ведь он должен бросаться в глаза, когда твоя страна ничего не выигрывала с 1966 года.

Англия снова ничего не выиграет, исходя из футбольной истории

Если в стране нет своей сильной тренерской школы, то и на победы в топ-турнирах рассчитывать не стоит. Вспомните хоть одного тренера-иностранца, который побеждал на чемпионате мира и Европы. С ответом на данный вопрос есть большие сложности. Хотя один пример всё же есть: немец Отто Рехагель выигрывал Евро со сборной Греции. Может быть, другой немец выиграет что-то со сборной Англии? Статистика вещь упрямая, а она показывает, что тренеры-иностранцы практически не выигрывают топ-турниры. Быть может, в этом кроется проблема сборной Англии? Нельзя же более 50 лет винить фортуну и плохую атмосферу в команде!

Возьмём другой пример. Можете ли вы представить, чтобы сборную Канады по хоккею тренировал иностранный специалист? Нет, это нереально! В любом виде спорта наставники решают очень многое.

Саутгейт был лучшим у англичан!

Но вернёмся к футболу. Саутгейт, исходя из результатов, стал лучшим тренером сборной за последние 58 лет. Да, стиль игры не радовал, но игра забывается, а результат остаётся. Кто-то говорит, что играть в финалах – это здорово, но в актив идут лишь победы на турнирах. Хочется развенчать эту точку зрения. Как можно недооценивать два финала Евро, когда англичане более 50 лет туда не выходили? Как можно недооценивать выходы в финалы, если в своё время сборная Испании не могла 44 года одержать победу на топ-турнире? Португалия впервые свой Евро выиграла лишь в 2016 году! Сборная Германии, будучи самой стабильной сборной мира, свою викторию ждала 28 лет! Победа на чемпионате мира или Европы – это сила состава, хорошая подготовка, микроклимат, тренерский штаб и удача. Если какого-то фактора чуть-чуть не хватило, то всё – шансов на грандиозный успех нет. Конкуренция среди сборных высока, и если нет хотя бы удачи, то и сила команды здесь не поможет. Поэтому выходы в финал не стоит недооценивать.

Даже в АПЛ есть проблема с английскими тренерами

Ну а мы вернёмся к английской тренерской школе. Как думаете, сколько английских тренеров работает в местном чемпионате? Три. Разве это не доказательство кризиса? Но это были лишь цветочки – ягодки впереди . Английский тренер никогда не выигрывал Еврокубок с английской командой! В последний раз английский тренер выигрывал свой местный чемпионат в далёком 1992 году! Разве это не железные доводы, чтобы бить в колокола?

Конечно, можно сказать, что АПЛ – это та лига, где нужно всё и сразу. Окей. Но неужели принципиально иначе в Ла Лиге или Серии А?

Распространённая картина: если местным тренерам доверяют, то это непременно должен быть в прошлом большой игрок. По примерам клубов из СНГ видно, что это не всегда правильный путь. Англия также подтверждает это. Результаты Лэмпарда, Джеррарда и Ширера тому свидетельство. Давайте проследим, как тренерами в крупных клубах становились бывшие большие игроки. Зидан и Гвардиола проходили через резервные команды. Анчелотти начинал в Серии В. Как видим, бывшим большим игрокам, а ныне большим тренерам никто ковровую дорожку не расстилал. Может, этот фактор и стал одним из катализаторов успеха?

Очевидно, что тренерская школа Англии нуждается в переменах. Без них сложно рассчитывать на победу сборной. Кроме того, много ли можно назвать воспитанников «Манчестер Сити», которые вышли на серьёзный уровень? В голову приходит только Фил Фоден. Это ещё один аргумент по поводу тренерских кадров Англии. Ясно то, что если на Туманном Альбионе не задумаются о вопросе подготовки тренерских кадров, то местная сборная будет с удивительной стабильностью терпеть неудачи.

Антон Карасевич

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