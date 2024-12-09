Два монстра в кризисе: что общего и различного в проблемах «Реала» и «Манчестер Сити»

В сегодняшнем мировом клубном футболе выделяются два монстра: «Реал» и «Манчестер Сити». Это те команды, которые выигрывали Лигу чемпионов последние три года. Все привыкли, что они идут рядом друг с другом. Не стал исключением и этот сезон. Общая черта данных двух монстров заключается в том, что в этом сезоне их игровой спад затягивается. Согласитесь, что сравнение проблем «сливочных» и «горожан» лежит на поверхности. В нашем материале мы разберёмся, какие проблемы у двух топов общие, а какие различные.
Проблемы «Реала» и «Манчестер Сити»
В чём видятся ключевые проблемы?
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Завершение карьеры Тони Крооса,
проблемы Мбаппе в команде,
череда травм
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Из-за травмы Родри команда
лишилась игрового баланса.
Отсутствие Джона Стоунза
и Рубена Диаша привели к тому,
что защита «Сити» перестала
быть прочной
Бывали ли в таких передрягах главные тренеры команд?
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|Да
|Нет
Возможна ли отставка?
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|Да
|Нет
Если бы не травмы, то могли бы команды избежать проблем?
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Потеря Крооса кажется ключевой.
В состав не вписывается Мбаппе
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Возможно да. Но также возможно,
что «Сити» мог перенасытиться
победами в АПЛ
Какая команда находится в менее затруднительном положении?
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В чемпионате уступает «Барсе» два очка.
В Лиге чемпионов команда идёт на 24-м месте,
рискуя из неё вылететь.
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Команда в более трудном
положении.
Она отстаёт от
«Ливерпуля» на 8 очков.
В Лиге чемпионов
не попадают в топ-8
В каком клубе больше спокойствия?
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Эпопея с Мбаппе не идёт на пользу.
Разговоры о смене Анчелотти
не способствуют единению команды.
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В Манчестере больше спокойствия
и сплочённости.
Продление контракта с Гвардиолой в пик
кризиса даёт понять,
что между тренером руководством
есть химия.
Следовательно, проблемы команды
будут решаться,
насколько это возможно,
в спокойной атмосфере
Могут ли команды спастись?
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У «Реала» есть шансы спасти сезон.
«Сливочные» проигрывали битвы, не войны.
Есть все шансы на победу в Ла Лиге.
Ничего ещё не потеряно в Лиге чемпионов
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Чемпионат уже не спасти.
Команде нужно попасть
в зону Лиги чемпионов.
В этом турнире команда
может пройти далеко.
Если «Сити» не вылетит зимой,
то к весне лазарет команды
опустеет и игровая форма придёт
в норму
Какой совет хочется дать командам? Команде из Манчестера никакого – руководство клуба действует грамотно. И совсем ни к чему разговоры о том, что у клуба отрицательные результаты из-за того, что в нём долго работает Гвардиола. Причём некоторые свою позицию аргументируют тем, что в других командах он не работал более четырёх лет. Напомним: в «Сити» у него проблемы начались уж точно не на пятом году работы! Только девятый год кажется кризисным. Да и то со словом «но», потому что из кризиса ещё можно выбраться, пусть и частично. Ещё есть шансы, что сезон не станет провальным.
Вот руководству «Реала» хочется дать совет и он не будет вредным. Самое главное – не трогать Анчелотти! Этот человек своими результатами заслужил карт-бланш. Если он его не получит, то есть вероятность, что «Реалу» сложно будет найти тренера. Ведь профессиональный футбол – это не футбольный симулятор FIFA, где побеждать можно постоянно. И зачем потенциальному главному тренеру нужна будет такая работа, в которой нет права на ошибку?!
Антон Карасевич
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