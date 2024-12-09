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Два монстра в кризисе: что общего и различного в проблемах «Реала» и «Манчестер Сити»

09 Декабря 2024 • 12:38 Комментировать (2)

В сегодняшнем мировом клубном футболе выделяются два монстра: «Реал» и «Манчестер Сити». Это те команды, которые выигрывали Лигу чемпионов последние три года. Все привыкли, что они идут рядом друг с другом. Не стал исключением и этот сезон. Общая черта данных двух монстров заключается в том, что в этом сезоне их игровой спад затягивается. Согласитесь, что сравнение проблем «сливочных» и «горожан» лежит на поверхности. В нашем материале мы разберёмся, какие проблемы у двух топов общие, а какие различные.

Проблемы «Реала» и «Манчестер Сити»

В чём видятся ключевые проблемы?

«Реал»
«Манчестер Сити»

Завершение карьеры Тони Крооса,

проблемы Мбаппе в команде,

череда травм

Из-за травмы Родри команда

лишилась игрового баланса.

Отсутствие Джона Стоунза

и Рубена Диаша привели к тому,

что защита «Сити» перестала

быть прочной

Бывали ли в таких передрягах главные тренеры команд?

«Реал»
«Манчестер Сити»
Да Нет

Возможна ли отставка?

«Реал»
«Манчестер Сити»
Да Нет

Если бы не травмы, то могли бы команды избежать проблем?

«Реал»
«Манчестер Сити»

Потеря Крооса кажется ключевой.

В состав не вписывается Мбаппе

Возможно да. Но также возможно,

что «Сити» мог перенасытиться

победами в АПЛ

Какая команда находится в менее затруднительном положении?

«Реал»
«Манчестер Сити»

В чемпионате уступает «Барсе» два очка.

В Лиге чемпионов команда идёт на 24-м месте,

рискуя из неё вылететь.

Команда в более трудном

положении.

Она отстаёт от

«Ливерпуля» на 8 очков.

В Лиге чемпионов

не попадают в топ-8

В каком клубе больше спокойствия?

«Реал»
«Манчестер Сити»

Эпопея с Мбаппе не идёт на пользу.

Разговоры о смене Анчелотти

не способствуют единению команды.

В Манчестере больше спокойствия

и сплочённости.

Продление контракта с Гвардиолой в пик

кризиса даёт понять,

что между тренером руководством

есть химия.

Следовательно, проблемы команды

будут решаться,

насколько это возможно,

в спокойной атмосфере

Могут ли команды спастись?

«Реал»
«Манчестер Сити»

У «Реала» есть шансы спасти сезон.

«Сливочные» проигрывали битвы, не войны.

Есть все шансы на победу в Ла Лиге.

Ничего ещё не потеряно в Лиге чемпионов

Чемпионат уже не спасти.

Команде нужно попасть

в зону Лиги чемпионов.

В этом турнире команда

может пройти далеко.

Если «Сити» не вылетит зимой,

то к весне лазарет команды

опустеет и игровая форма придёт

в норму

Какой совет хочется дать командам? Команде из Манчестера никакого – руководство клуба действует грамотно. И совсем ни к чему разговоры о том, что у клуба отрицательные результаты из-за того, что в нём долго работает Гвардиола. Причём некоторые свою позицию аргументируют тем, что в других командах он не работал более четырёх лет. Напомним: в «Сити» у него проблемы начались уж  точно не на пятом году работы! Только девятый год кажется кризисным. Да и то со словом «но», потому что из кризиса ещё можно выбраться, пусть и частично. Ещё есть шансы, что сезон не станет провальным.

Вот руководству «Реала» хочется дать совет и он не будет вредным. Самое главное – не трогать Анчелотти! Этот человек своими результатами заслужил карт-бланш. Если он его не получит, то есть вероятность, что «Реалу» сложно будет найти тренера. Ведь профессиональный футбол – это не футбольный симулятор FIFA, где побеждать можно постоянно. И зачем потенциальному главному тренеру нужна будет такая работа, в которой нет права на ошибку?!

Антон Карасевич

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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсaфобия
09 Декабря 2024 в 12:51
У Реала более менее прошлый сезон Барсы - без мозга в полузащите центр поля потеряно. Повезло что у Реала в атаке есть Джуд а в остальном во всем успевает Федя в одиночку.
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