Колвилл – о «Челси»: «Мы пока не готовы бороться за чемпионство»

Защитник лондонского «Челси» Леви Колвилл прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (4:3).

«Нам ещё многое предстоит улучить, когда мы будем готовы бороться за титул, то вы не увидите счёта 0:2 к 10-й минуте – это то, над чем нам нужно работать», - цитирует Колвилла Sky Sports.

«Челси» неожиданно для многих занимает второе место в турнирной таблице после 15 туров, а отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет четыре очка, но подопечные Арне Слота сыграли на матч меньше. На неделе «Челси» предстоит сыграть в гостях против «Астаны» в рамках Лиги конференций, а в следующем туре Английской премьер-лиги лондонский клуб примет на своём поле «Брентфорд».