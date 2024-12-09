Определена самая результативная команда АПЛ после 15 туров: это не «Ливерпуль», и не «Арсенал»

Завершается 15-й тур чемпионата Англии, самое время подвести промежуточные статистические итоги.

Самым результативным клубом на данном отрезке оказался «Челси», забивший 35 голов, вторую строчку делят клубы не из первой пятёрки – «Тоттенхэм» и «Брентфорд», каждая из команда отличились 31 раз. «Ливерпуль» и «Арсенал» поражали ворота своих соперников по 29 раз, но подопечные Арне Слота имеют ещё одну игру в запасе, матч с «Эвертоном» был перенесён из-за непогоды. Следом идёт «Манчестер Сити», горожанам удалось забить 27 голов.

Напомним, что лидирует в турнирной таблице «Ливерпуль», опережающий ближайшего преследователя на четыре очка, но имеющий игру в запасе.